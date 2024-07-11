Ви будете у захваті: 2 фільми-провокації 2024 року

2023 рік подарував нам чимало кінострічок, які не залишили байдужими ні глядачів, ні критиків. Ці сміливі історії, зняті новаторськими режисерами, розширили межі кіномистецтва та викликали бурхливі дискусії. Про це пише 24 tv.ua.

"Минуле літо"

Еротична драма "Минуле літо" розповідає про юристку Енн, яка веде щасливе життя в Парижі з чоловіком та дітьми. Раптовий приїзд до їхнього дому сина чоловіка від попереднього шлюбу стає каталізатором несподіваних подій. Між Енн та юнаком виникає палка романтична історія, яка кидає виклик усталеним нормам моралі та може викликати неоднозначні емоції у глядача.

"Фаворитка Міллера"

18-річна Каїро Світ, захоплена літературою, відвідує лекції відомого професора Джонатана Міллера. Її гострий розум та неординарні погляди вражають викладача, і між ними зароджуються несподівані почуття. Їхні стосунки поступово стають все більш небезпечними та неоднозначними, адже різниця у віці та суспільні норми загрожують зруйнувати їхню пристрасть.

Фільм "Фаворитка Міллера" викликав резонанс у критиків через складну тему стосунків між дорослим чоловіком та юною дівчиною, а також через відверті сцени, які не оминають уваги глядача.

Нагадаємо, ми вже писали про три найкращі серіали про юристів.

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