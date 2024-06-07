В’ялені помідори: процес довгий, але результат того вартий

В’ЯЛЕНІ ТОМАТИ

Це те, що точно має бути в холодильнику кожної господині.

З ними можна приготувати безліч страв: брускети, салати, додавати до пасти, піци або гарнірів.

Підходять як для риби, так і до м’яса, чи навіть овочевих страв.

Інгредієнти:

• Помідори чері;

• Сухий часник;

• Чебрець або інші ароматні трави;

• Олія;

• Свіжий часник;

• Сіль.

Для заливки:

• Олія;

• Кінза або інша зелень;

• Свіжий часник;

• Сіль і сухий часник.

Приготування:

1. Помідори розрізати навпіл та викласти на деко, застелене фольгою, тісненько одна до одної.

2. Часник почистити, порізати на слайси та долати до помідор. Посипати ароматними травами, сухим часником, сіллю та полити олією.

3. Сушити протягом 9 годин при температурі 100° на режимі верх / низ без конвекції. Періодично відкриваючи дверцята духовки, щоб вийшов конденсат.

P.S.: якщо духовка потужна — 80°, а час залежить від розміру томатів.

4. В банку викладаємо подрібнену зелень, часник та сіль. Складаємо готові томати, додає о спеції та заливаємо олією.

5. Відправляємо в холодильник на кілька годин.

Готово.

Процес довгий, але результат того вартий.