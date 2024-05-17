Всього два дешеві інгредієнти: рецепт 'еліксиру довголіття' з Італії

Відомі своєю здоровою кухнею та винахідливими рецептами італійці, намагаються дотримуватися дієт, що допомагають підтримувати здоров'я і довголіття. Одним з таких чудових засобів є італійський еліксир довголіття, який базується на оливковій олії та гострому перці чилі.

Цей еліксир не лише додає пікантний смак стравам, але і має безліч корисних властивостей для здоров'я. Він є символом середземноморської дієти й може допомогти у запобіганні багатьох захворювань, пов'язаних зі старінням, пише Strona Zdrowia.

Також читайте: Які продукти здатні позбавити відчуття голоду: поради дієтологів

Одним із ключових інгредієнтів є капсаїцин, який міститься в гострому перці чилі. Цей активний компонент має антиоксидантні, протизапальні та аналгетичні властивості. Капсаїцин допомагає поліпшити кровообіг, зменшити запалення суглобів та м'язів, а також захистити організм від вільних радикалів.

Крім того, наукові дослідження показали, що капсаїцин може знизити ризик розвитку раку та зменшити кількість ракових клітин в організмі.

Для приготування цього еліксиру вам знадобиться чашка оливкової олії першого віджиму, 10 маленьких сушених перців чилі та гілочка розмарину. Подрібніть перець чилі, помістіть його в темну пляшку, додайте розмарин і залийте оливковою олією. Залиште на п'ять днів, а потім можете додавати до щоденного харчування.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Нагадаємо, ми вже писали, які 5 продуктів варто включити у свій раціон.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!