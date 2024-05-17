Всего два дешевых ингредиента: рецепт 'эликсира долголетия' из Италии

Известные своей здоровой кухней и изобретательными рецептами итальянцы пытаются придерживаться диет, помогающих поддерживать здоровье и долголетие. Одним из таких замечательных средств является итальянский эликсир долголетия, основанный на оливковом масле и остром перце чили.

Этот эликсир не только придает пикантный вкус блюдам, но и обладает множеством полезных свойств для здоровья. Он является символом средиземноморской диеты и может помочь в предотвращении многих заболеваний, связанных со старением, пишет Strona Zdrowia.

Читайте также: Какие продукты способны лишить ощущения голода: советы диетологов

Одним из ключевых ингредиентов является капсаицин, содержащийся в остром перце чили. Этот активный компонент обладает антиоксидантными, противовоспалительными и анальгезирующими свойствами. Капсаицин помогает улучшить кровообращение, снизить воспаление суставов и мышц, а также защитить организм от свободных радикалов.

Кроме того, исследования показали, что капсаицин может снизить риск развития рака и уменьшить количество раковых клеток в организме.

Для приготовления эликсира вам понадобится чашка оливкового масла первого отжима, 10 маленьких сушеных перцев чили и веточка розмарина. Размельчите перец чили, поместите его в темную бутылку, добавьте розмарин и залейте оливковым маслом. Оставьте на пять дней, а затем можете добавлять в ежедневное питание.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Напомним, мы уже писали, какие 5 продуктов следует включить в свой рацион.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!