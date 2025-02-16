Вражаюче сильні: науковці розкрили секрет витривалості арктичних рослин

Дослідники зробили значний крок у розгадці того, як антарктичні квіткові рослини здатні існувати в екстремальних умовах. Антарктика є домом для лише двох видів квіткових рослин – щучника антарктичного та перлинниці, які змогли пристосуватися до суворого клімату, низьких температур і сильного ультрафіолетового випромінювання. Вчені зацікавилися тим, яку роль у цьому процесі відіграють бактерії, що мешкають усередині рослин.

Як повідомили в Національному антарктичному науковому центрі, це стало можливим завдяки проєкту "Дослідження ролі ендофітних бактерій у підвищенні адаптивності антарктичних судинних рослин", який очолила українська біологиня та полярниця Євгенія Прекрасна за підтримки EURIZON Fellowship.

У ході дослідження було визначено генетичний склад (геноми) деяких антарктичних бактерій та виявлено гени, які допомагають рослинам адаптуватися. Зокрема, ці бактерії сприяють зменшенню стресу, синтезу фітогормонів і покращенню живлення рослин.

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За словами Євгенії Прекрасної, виявлено, що у стресових умовах низьких температур ці симбіотичні бактерії активізують гени, що стимулюють ріст рослин. Наприклад, вони сприяють синтезу трегалози та триптофану, що відбувається безпосередньо всередині рослин.

Ці відкриття дають змогу краще зрозуміти механізми адаптації рослин до екстремального середовища та можуть мати практичне застосування у сільському господарстві й екології.

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