Впечатляюще сильны: ученые раскрыли секрет выносливости арктических растений

Исследователи сделали значительный шаг в разгадке того, как антарктические цветочные растения способны существовать в экстремальных условиях. Антарктика является домом для двух видов цветковых растений – щучника антарктического и жемчужины, которые смогли приспособиться к суровому климату, низким температурам и сильному ультрафиолетовому излучению. Ученые заинтересовались тем, какую роль в этом процессе играют бактерии, обитающие внутри растений.

Как сообщили в Национальном антарктическом научном центре, это стало возможным благодаря проекту "Исследование роли эндофитных бактерий в повышении адаптивности антарктических сосудистых растений", возглавленном украинской биологией и полярницей Евгением Прекрасной при поддержке EURIZON Fellowship.

В ходе исследования был определен генетический состав (геномы) некоторых антарктических бактерий и обнаружены гены, помогающие растениям адаптироваться. В частности, эти бактерии способствуют уменьшению стресса, синтезу фитогормонов и улучшению питания растений.

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По словам Евгении Прекрасной, обнаружено, что в стрессовых условиях низких температур эти симбиотические бактерии активизируют гены, стимулирующие рост растений. К примеру, они способствуют синтезу трегалозы и триптофана, который происходит непосредственно внутри растений.

Эти открытия позволяют лучше понять механизмы адаптации растений к экстремальной среде и могут иметь практическое применение в сельском хозяйстве и экологии.

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