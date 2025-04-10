Повернення з небуття: у Чилі науковці знайшли в горах рідкісну тварину, яка вважалась зниклою назавжди

У гірських районах чилійських Анд науковцям вдалося натрапити на унікальну жабу, яку понад століття вважали зниклою. Із середини 90-х до початку 2000-х років дослідники неодноразово проводили пошуки можливих місць її існування, але безрезультатно.

Через обмежене поширення та специфічні екологічні умови вважалося, що цей вид остаточно зник. Про сенсаційне відкриття повідомив еволюційний біолог зі США Скотт Треверс із Ратгерського університету в публікації для Forbes.

Йдеться про амфібію Alsodes vittatus, представника родини Alsodidae, яку науковці вперше зафіксували ще у 1893 році завдяки французькому ентомологу Філіберу Жермену. Офіційно ж вид було описано натуралістом Родульфо Амандо Філіппі у 1902 році.

Читайте також: Вченим вдалось "воскресити" доісторичного лютововка

Нещодавно цю рідкісну жабу, яка має впізнавану жовту смужку вздовж спини, знову виявили в чилійському регіоні Ла-Арауканія. Цей регіон славиться суворим гірським рельєфом, прохолодними лісами та звивистими струмками — ідеальне середовище для амфібій, адаптованих до кам’янистих, високогірних умов.

Втім, після первинного виявлення Alsodes vittatus надалі не з’являлась у наукових джерелах, а її точне місце існування залишалося загадкою.

За словами біолога Скотта Треверса, повторне виявлення цього виду не тільки повертає надію на його збереження, але й відкриває простір для обговорень щодо охорони амфібій та збереження крихкого біорізноманіття Південної Америки.

Нагадаємо, раніше науковець розповів цікаві факти про великоротого буффало.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!