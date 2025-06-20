'Ворота пекла' у Туркменістані можуть зникнути: яка причина

Один із найзагадковіших природних феноменів — газовий кратер Дарваза, який отримав назву "Ворота пекла", починає втрачати свою активність. Після більш ніж півстоліття постійного горіння серед пустелі Каракум в Туркменістані, вчені зафіксували помітне зменшення інтенсивності вогню.

Цей кратер з’явився ще у 1971 році внаслідок невдалої спроби буріння радянськими геологами. Щоб запобігти витоку метану, вони вирішили підпалити газ, сподіваючись, що вогонь згасне за кілька днів. Та замість цього полум’я вирувало понад 50 років, перетворивши вирву діаметром понад 70 метрів на одну з найвідоміших туристичних і природних пам’яток країни. Про це пише Iflscience.

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Сьогодні ж у державній компанії Türkmengaz заявили, що кратер поступово згасає. Якщо десять років тому його яскраве світіння було видно на великій відстані, нині воно ледь помітне зблизька. Таку ж динаміку підтверджують і незалежні супутникові спостереження компанії Capterio: кількість метану, який горить у кратері, зменшилася майже втричі. Це може свідчити про поступове вичерпання газових запасів у надрах.

Зменшення активності "воріт пекла" цілком може влаштовувати й владу країни. Ще у 2022 році тодішній президент Гурбангули Бердимухамедов закликав загасити кратер, наголошуючи на шкоді для екології та безпідставній втраті корисного метану, який, на його думку, міг би бути використаний на благо народу.

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