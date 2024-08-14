Смачний сніданок з лавашу за 5 хвилин

Якщо ви як і я, любите поспати і постійно не встигаєте поснідати, ловіть рецепт швидкого сніданку.

Інгредієнти:

• Яйця;

• Лаваш;

• Сир твердий;

• Тунець або м’ясо;

• Помідор.

Спосіб приготування:

1. Яйця збиваємо і виливаємо в розігріту сковорідку.

2. Зверху ставимо лаваш, смажимо кілька хвилин і перевертаємо на інший бік.

3. Викладаємо тертий сир, тунець або м’ясо, помідори, і знову сир.

4. Складаємо вдвоє і смажимо до золотистої та хрусткої скоринки на лаваші.

Смачного.