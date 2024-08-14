Смачний сніданок з лавашу за 5 хвилин
Якщо ви як і я, любите поспати і постійно не встигаєте поснідати, ловіть рецепт швидкого сніданку.
Інгредієнти:
• Яйця;
• Лаваш;
• Сир твердий;
• Тунець або м’ясо;
• Помідор.
Спосіб приготування:
1. Яйця збиваємо і виливаємо в розігріту сковорідку.
2. Зверху ставимо лаваш, смажимо кілька хвилин і перевертаємо на інший бік.
3. Викладаємо тертий сир, тунець або м’ясо, помідори, і знову сир.
4. Складаємо вдвоє і смажимо до золотистої та хрусткої скоринки на лаваші.
Смачного.