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Вкусный завтрак из лаваша за 5 минут
Если вы как и я любите поспать и постоянно не успеваете позавтракать, ловите рецепт быстрого завтрака.
Ингредиенты:
• Яйца;
• Лаваш;
• Сыр твердый;
• Тунец или мясо;
• Помидор.
Способ приготовления:
1. Яйца взбиваем и выливаем в разогретую сковороду.
2. Сверху ставим лаваш, жарим несколько минут и переворачиваем на другую сторону.
3. Выкладываем тертый сыр, тунец или мясо, помидоры, и снова сыр.
4. Складываем вдвое и жарим до золотистой и хрустящей корочки на лаваше.
Приятного аппетита.