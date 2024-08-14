Вкусный завтрак из лаваша за 5 минут

Если вы как и я любите поспать и постоянно не успеваете позавтракать, ловите рецепт быстрого завтрака.

Ингредиенты:

• Яйца;

• Лаваш;

• Сыр твердый;

• Тунец или мясо;

• Помидор.

Способ приготовления:

1. Яйца взбиваем и выливаем в разогретую сковороду.

2. Сверху ставим лаваш, жарим несколько минут и переворачиваем на другую сторону.

3. Выкладываем тертый сыр, тунец или мясо, помидоры, и снова сыр.

4. Складываем вдвое и жарим до золотистой и хрустящей корочки на лаваше.

Приятного аппетита.