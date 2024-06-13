Вінтаж повертається в моду: які речі 80-х варто додати до свого гардеробу у 2024

Вінтажні стилі знову повертаються на передову моди, оживляючи ретро-шарм у сучасному одязі. Забуті колись тренди та елементи, які колись вважались застарілими, тепер знову з’являються на модних подіумах та у виборі одягу відомих особистостей.

Цього літа можна без вагань включати ці класичні елементи у повсякденний та офіційний гардероб. Таку інформацію надали експерти з Best Life Online.

Костюми прямокутної форми

Костюмні ансамблі з блейзерами та спідницями час від часу повертаються на подіуми, проте їхня популярність була безпрецедентною в десятилітті 80-х. Цей стиль одягу став особливо популярним, коли жінки почали активно займати посади в бізнес-сфері, що стало значним кроком у їхній емансипації.

Джинси з високою талією

Вісімдесяті роки стали свідками масового захоплення денімом, коли мода віддала перевагу фасонам з завищеною лінією талії. Сьогодні цей стиль часто отримує назву "джинси моми", які вирізняються своєю високою посадкою. Особливістю таких джинсів є також просторий крій у області стегон.

І хоча варіанти з низькими посадками залишаються популярними, джинси з високою посадкою все ще залишаються в тренді.

"Варені" джинси

Цьогорічний тренд на однотонний денім може змінитися на користь джинсів з білими вкрапленнями, які були в моді у 1980-х. У той час представники хард-року та хеві-металу вперше ввели цей стиль у маси.

Наразі варені джинси ідеально доповнюються простою білою майкою, а також на ринку пропонується широкий вибір джинсових курток, які стануть відмінним доповненням до вашого джинсового гардеробу.

Яскраві гумки для волосся

Ностальгія за минулим вплинула на моду аксесуарів, зокрема на прикраси для волосся. Нині в моді демонструвати гумки та шпильки, які раніше намагалися приховати.

Експерти зі стилю пропонують звернути увагу на м’які махрові та натуральні бавовняні гумки для створення денного образу, а для вечірнього - на елегантні оксамитові та гладенькі атласні. Актуальні недорогі гумки, які радують око своєю простотою та легкістю у догляді. Варто придбати декілька варіантів, аби мати можливість змінювати кольори та стилі залежно від настрою.

Великі сережки

У десятилітті ностальгії та екстравагантності, яким були 80-ті, аксесуари не відставали від загального тренду – вони були масивними, як і зачіски того часу! Стилісти наголошують на обережності з цим відродженим напрямком: "Великі та виділяючі сережки завжди в моді, але не переборщуйте з їх розміром". Для осіб з делікатними рисами найбільш підходящими будуть середні сережки, які гармонійно доповнюють обличчя, в той час як особам з квадратними або круглими формами обличчя рекомендуються більш великі моделі.

Корсетний пояс

Корсетні пояси, які нагадують моду 80-х, це не лише стильний аксесуар, а й чудовий спосіб підкреслити вашу фігуру.

Цей аксесуар виглядатиме чудово як з легкою бавовняною футболкою, так і з джинсами. Ви також можете носити його поверх сукні, щоб візуально зменшити талію.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, з яким взуттям варто носити сукні влітку-2024.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!