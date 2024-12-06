Стилісти підказали, з яким взуттям варто носити сукні влітку-2024

Сукня - це справжня палочка-виручалочка для спекотних літніх днів. Вона не потребує багато часу на стилізацію, адже вже є готовим образом. Проте, підібрати взуття, яке б ідеально доповнювало сукню, буває не так просто. Про це пише Vogue.

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Які ж трендові комбінації пропонують нам дизайнери у 2024 році?

Мідісукня + масивні сандалі: Це класика, яка не втрачає актуальності вже кілька сезонів.

Це класика, яка не втрачає актуальності вже кілька сезонів. Сукня нестандартного фасону + взуття на пласкій підошві: Цього року дизайнери пропонують нам безліч цікавих силуетів: ультракороткі сукні з пишними подолами, мідісукні з драпіруванням на стегнах та ліфом, схожим на корсет. Доповнити такі сукні можна балетками, лоферами або мюлі.

Чорна максісукня + сандалі з тонкими ремінцями: Цей елегантний та стриманий образ в стилі Керолін Бессет-Кеннеді ніколи не вийде з моди.

Цей елегантний та стриманий образ в стилі Керолін Бессет-Кеннеді ніколи не вийде з моди. Сукня кроше + коркові танкетки: Цей тренд родом з 2000-х знову набирає обертів. Коркові танкетки додадуть особливого шику сукням з в'язаної мережива, які так популярні цього сезону.

Не бійтеся експериментувати! Спробуйте поєднати сукню з взуттям, яке, на перший погляд, може здатися не зовсім підходящим. Можливо, ви створите свій неповторний та стильний образ.

Нагадаємо, ми вже писали, на яке взуття звернути увагу в магазині.

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