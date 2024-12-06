Стилисты подсказали, с какой обувью стоит носить платья летом-2024

Платье – это настоящая палочка-выручалочка для жарких летних дней. Она не требует много времени на стилизацию, ведь уже готовым образом. Однако подобрать обувь, которая бы идеально дополняла платье, бывает не так просто. Об этом пишет Vogue.

Читайте также: Базовые прямые или мегаширокие: какой деним будет модным летом

Какие трендовые комбинации предлагают нам дизайнеры в 2024 году?

Мидисукня + массивные сандалии: Это классика, которая не теряет актуальности уже несколько сезонов.

Это классика, которая не теряет актуальности уже несколько сезонов. Платье нестандартного фасона + обувь на плоской подошве: В этом году дизайнеры предлагают нам множество интересных силуэтов: ультракороткие платья с пышными подолами, мидиплатья с драпировкой на бедрах и лифом, похожим на корсет. Дополнить такие платья можно балетками, лоферами или мюлями.

Черное макси платье + сандалии с тонкими ремешками: Этот элегантный и сдержанный образ в стиле Кэролин Бессет-Кеннеди никогда не выйдет из моды.

Этот элегантный и сдержанный образ в стиле Кэролин Бессет-Кеннеди никогда не выйдет из моды. Платье кроше + пробковые танкетки: Этот тренд родом из 2000-х снова набирает обороты. Пробковые танкетки придадут особый шик платьям из вязаного кружева, которые так популярны в этом сезоне.

Не бойтесь экспериментировать! Попытайтесь соединить платье с обувью, которая, на первый взгляд, может показаться не совсем подходящей. Возможно, вы создадите свой неповторимый и стильный образ.

Напомним, мы уже писали, на какую обувь обратить внимание в магазине.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !