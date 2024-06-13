Винтаж возвращается в моду: какие вещи 80-х стоит добавить в свой гардероб в 2024 году

Винтажные стили снова возвращаются на передовую моду, оживляя ретро-шарм в современной одежде. Забытые когда-то тренды и элементы, когда-то считавшиеся устаревшими, снова появляются на модных подиумах и в выборе одежды известных личностей.

Этим летом можно без колебаний включать эти классические элементы в повседневный и официальный гардероб. Такую информацию предоставили эксперты из Best Life Online.

Костюмы прямоугольной формы

Костюмные ансамбли с блейзерами и юбками иногда возвращаются на подиумы, однако их популярность была беспрецедентной в десятилетии 80-х. Этот стиль одежды стал особенно популярен, когда женщины начали активно занимать должности в бизнес-сфере, что стало значительным шагом в их эмансипации.

Джинсы с высокой талией

Восьмидесятые годы стали свидетелями массового увлечения денимом, когда мода предпочла фасоны с завышенной линией талии. Сегодня этот стиль часто получает название джинсы момы, которые отличаются своей высокой посадкой. Особенностью таких джинсов также просторный крой в области бедер.

И хотя варианты с низкими посадками остаются популярными, джинсы с высокой посадкой по-прежнему остаются в тренде.

"Вареные" джинсы

Нынешний тренд на однотонный деним может измениться в пользу джинсов с белыми вкраплениями, которые были в моде в 1980-х. В то время представители хард-рока и хэви-металла впервые ввели этот стиль в массы.

В настоящее время вареные джинсы идеально дополняются простой белой майкой, а также на рынке предлагается широкий выбор джинсовых курток, которые станут отличным дополнением к вашему джинсовому гардеробу.

Яркие резинки для волос

Ностальгия по прошлому повлияла на моду аксессуаров, в частности, на украшения для волос. Сейчас в моде демонстрировать резинки и шпильки, которые раньше пытались скрыть.

Эксперты по стилю предлагают обратить внимание на мягкие махровые и натуральные хлопчатобумажные резинки для создания дневного образа, а для вечернего – на элегантные бархатные и гладкие атласные. Актуальны недорогие резинки, которые радуют глаз своей простотой и легкостью в уходе. Стоит приобрести несколько вариантов, чтобы изменять цвета и стили в зависимости от настроения.

Большие серьги

В десятилетии ностальгии и экстравагантности, которым были 80-е, аксессуары не отставали от общего тренда – они были массивны, как и прически того времени! Стилисты отмечают осторожность с этим возрожденным направлением: "Большие и выделяющие серьги всегда в моде, но не перебирайте с их размером". Для лиц с деликатными чертами наиболее подходящими будут средние серьги, гармонично дополняющие лицо, в то время как лицам с квадратными или круглыми формами лица рекомендуются более крупные модели.

Корсетный пояс

Корсетные пояса, напоминающие моду 80-х, это не только стильный аксессуар, но и отличный способ подчеркнуть вашу фигуру.

Этот аксессуар будет смотреться как с легкой хлопковой футболкой, так и с джинсами. Вы также можете носить его поверх платья, чтобы зрительно уменьшить талию.

Напомним, ранее мы рассказывали, с какой обувью следует носить платья летом-2024.

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