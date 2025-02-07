Вдвічі більша за Чумацький Шлях: вчені виявили нову величезну галактику

Астрономи Єльського університету виявили надзвичайну галактику, яка складається з дев’яти концентричних кілець. Величезне космічне утворення під назвою LEDA 1313424, яке отримало прізвисько "Бичаче Око", сформувало свій унікальний візерунок приблизно 50 мільйонів років тому внаслідок зіткнення з набагато меншою галактикою.

Як утворилися унікальні кільця?

За словами провідного автора дослідження, Імада Паші, зіткнення стало каталізатором для формування дев’яти ідеально симетричних кілець, які продовжують розширюватися, поступово віддаляючись від ядра галактики. Про це повідомляє Interesting Engineering.

Це відкриття є надзвичайно важливим, оскільки встановлює рекорд за кількістю кілець, що коли-небудь спостерігали у подібних структурах.

Як вдалося побачити "Бичаче Око"?

Паша вперше помітив незвичайну галактику, аналізуючи наземні астрономічні знімки, які зафіксували кілька кілець. Подальші дослідження підтвердили їхню унікальність:

Космічний телескоп "Габбл" зафіксував вісім кілець.

зафіксував вісім кілець. Keck Cosmic Web Imager в обсерваторії Кека (Гаваї) дозволив виявити дев’яте кільце.

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Унікальний момент у космічній історії

Співавтор дослідження, професор Єльського університету Пітер ван Доккум, наголосив, що подібні галактики з чіткими кільцями можна побачити лише у короткий проміжок часу після зіткнення.

Водночас Паша зазначив, що слабка структура на зовнішніх краях "Бичачого Ока" вказує на існування великого, вицвілого кільця, що робить галактику величезною— її діаметр сягає 250 тисяч світлових років. Це майже у 2,5 раза більше за Чумацький Шлях.

На думку вчених, такий розмір може свідчити про перехід "Бичачого Ока" від кільцевої галактики зіткнення до нового типу – велетенської галактики з низькою поверхневою яскравістю.

"До цього дослідження не було жодних спостережних даних, які б підтверджували існування такого еволюційного процесу", – підкреслив Паша.

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