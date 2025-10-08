Найважливіший релігійний комплекс Древнього Єгипту: вчені розкрили таємниці легендарного Карнакського храму (фото)

Карнакський храм у Єгипті, розташований приблизно за 480 кілометрів на південь від Каїра, є одним із найвідоміших об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та щороку приваблює мільйони туристів. Його вважають найважливішим релігійним центром Стародавнього Єгипту, хоча точне походження храму довгий час залишалося загадкою.

Про це пише DailyMail. Нещодавно науковці з Саутгемптонського університету провели найдетальніше геоархеологічне дослідження цієї пам’ятки. Результати їхньої роботи свідчать, що храм зведено близько 4000 років тому елітними жерцями як місце поклоніння верховному божеству Амону-Ра — об’єднанню двох наймогутніших богів єгипетського пантеону: невидимого бога повітря Амона та бога сонця Ра.

Як пояснив керівник дослідження доктор Бен Пеннінгтон, отримані результати остаточно розв’язали суперечку про час виникнення Карнакського храму. Раніше археологи висували дві основні версії — що він був побудований близько 3000 року до нашої ери або ж пізніше, приблизно у 2000-х роках до н. е. Вчені підтвердили саме другу гіпотезу, зазначивши, що більш рання дата є неможливою.

Читайте також: Зникло та відродилось: вчені оголосили сенсаційну інформацію про Червоне море

Під час дослідження фахівці проаналізували 61 зразок осадових порід і десятки тисяч керамічних фрагментів, знайдених як у самому храмі, так і поблизу нього. Це дозволило створити детальну карту змін ландшафту за тисячоліття та точніше визначити вік святилища. Виявилося, що територія, на якій нині стоїть храм, ще близько 2520 року до н. е. була непридатною для життя через регулярні паводки Нілу. Лише в епоху Стародавнього царства (приблизно 2591–2152 роки до н. е.) тут почали з’являтися перші поселення, що стало можливим завдяки стабілізації річкових русел.

Археологи також виявили керамічні уламки, найдавніші з яких датуються 2305–1980 роками до н. е. Це підтверджує, що активне освоєння цієї території відбулося саме в цей період.

Науковці вважають, що місце, де згодом звели храм, сформувалося природним шляхом — річкові потоки з заходу та сходу створили своєрідний острів, підвищення серед води. Цей факт дивовижно перегукується з давньоєгипетськими міфами, у яких бог-творець Амон-Ра нібито з’явився на світ із височини, що постала з "первісного озера".

Доктор Пеннінгтон підсумував, що нове дослідження дозволило відтворити еволюцію Карнакського храму — від невеликого острова серед вод до величного релігійного комплексу, який став одним із головних символів Стародавнього Єгипту.

Раніше ми розповідали, що в Антарктиді виявили понад 80 нових озер.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!