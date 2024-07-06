В Укренерго заявили, в які години не діятимуть графіки відключення світла 7 липня

У неділю, 7 липня, частково не діятимуть графіки відключення енергопостачання. Зокрема, обмеження не діятимуть з 7:00 до 15:00.

Про це повідомили НЕК "Укренерго" на сторінці у Фейсбуці. Водночас застосовуватимуться обмеження в інші години.

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Згідно з повідомленням, з 00:00 до 7:00 і з 15:00 до 24:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень одночасно.

Виняток становитимуть об'єкти критичної інфраструктури. Живлення таких об'єктів не буде обмежуватися.

Нагадаємо, з 9 до 24 липня в усіх областях змінять графіки відключень світла. В один із днів протягом цих двох тижнів в кожній області не буде обмежень. В інші дати світло вимикатимуть за графіками обленерго.

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