В Україні скасували 'день без відключень світла': пояснення енергетиків

В Україні скасували вимірювання фактичного рівня споживання у кожній області. Його мали проводити з 9 по 24 липня.

Планувалося скасувати обмеження для кожної конкретної області на день. Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Вимірювання мало показати фактичний рівень споживання областей. Це було потрібно, щоб скорегувати розподіл електроенергії й краще підготуватися до опалювального сезону.

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Як зазначили в "Укренерго", причиною скасування став значний дефіцит потужності в енергосистемі та зростання споживання через спеку.

"9 липня, обмеження діятимуть протягом доби для всіх регіонів України. За прогнозом, з 05:00 до 14:00 – обленерго застосовуватимуть 2 черги графіків відключень, з 16:00 до 22:00 – 4 черги графіків відключень, в інші години – 3 черги", – додали у відомстві.

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