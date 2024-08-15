У Туреччині археологи знайшли скарб золотих монет, яким понад 2000 років (фото)

Археологи зробили сенсаційне відкриття на заході Туреччини. Під час розкопок давньогрецького міста Ноціон було виявлено заховане скарбницею з золотими монетами, які датуються V століттям до нашої ери. Ця знахідка дозволить дослідникам глибше зануритися в історію того часу та розкрити таємниці життя людей, які населяли ці землі.

Схованка була виявлена під підлогою стародавнього будинку. Вчені припускають, що монети були спеціально заховані, можливо, для збереження у складні часи. Золоті монети, відомі як дарики, були поширеною валютою Перської імперії та були еквівалентом сучасної місячної зарплати солдата-найманця, пише CNN.

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Цей скарб є особливо цінним для дослідників, оскільки він був знайдений під час контрольованих археологічних розкопок. Це дозволяє вченим більш точно визначити дату виготовлення монет та пов'язати їх з історичними подіями того часу.

Крім золотих монет, археологи виявили фрагменти кераміки та інші артефакти, які розповідають історію міста Ноціон. Це місто було важливим торговим центром і відігравало значну роль у політичному житті регіону.

На монетах зображено фігуру стрільця, що стоїть на колінах. Джерело: Notion Archaeological Project, University of Michigan На монетах зображено фігуру стрільця, що стоїть на колінах. Джерело: Notion Archaeological Project, University of Michigan

На монетах зображено фігуру стрільця, що стоїть на колінах. Джерело: Notion Archaeological Project, University of Michigan На монетах зображено фігуру стрільця, що стоїть на колінах. Джерело: Notion Archaeological Project, University of Michigan

Чому власник скарбу так і не повернувся за своїм золотом, залишається загадкою. Вчені висувають кілька гіпотез, пов'язаних з політичними потрясіннями того часу та конфліктами між грецькими містами-державами та Перською імперією.

Раніше вченим вдалося відтворити парфуми одного із найвідоміших римських імператорів.

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