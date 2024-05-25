В тренді - зручність та практичність: які шорти будуть в моді влітку - 2024

Літо вже на порозі, а це значить, що пора оновити свій гардероб. Одним із найактуальніших трендів цього сезону стануть шорти. Їх різноманіття вражає, адже модниці можуть обирати з класичних бермудів, практичних джинсових, незвичайних боксерських, стильних баскетбольних, оригінальних плавальних та елегантних скóртів. Про це пише Радіотрек.

Бермуди:

Універсальність: підходять як для пляжу, так і для офісу (з костюмною чи льняною тканиною, сорочкою та жакетом).

підходять як для пляжу, так і для офісу (з костюмною чи льняною тканиною, сорочкою та жакетом). Комфорт: вільний крій не сковує рухів.

вільний крій не сковує рухів. Стиль: різноманіття фасонів та матеріалів дозволяє підкреслити індивідуальність.

Порада: вибирайте бермуди з високою талією, щоб візуально подовжити ноги.

Джинсові шорти:

Класика: ніколи не виходять з моди.

ніколи не виходять з моди. Практичність: підходять до будь-якого образу.

підходять до будь-якого образу. Універсальність: можна поєднувати з різним верхом.

Порада: додайте до джинсових шортів актуальний верх, щоб образ був сучасним.

Боксерські шорти:

Несподівано: виходять за межі домашнього одягу.

виходять за межі домашнього одягу. Сміливо: запозичайте з чоловічого гардеробу.

запозичайте з чоловічого гардеробу. Стильно: поєднуйте з сорочкою, бюстьє та жакетом.

Порада: не бійтеся експериментувати з аксесуарами, щоб створити неповторний образ.

Баскетбольні шорти:

Зручно: практичний та комфортний варіант.

практичний та комфортний варіант. Стильно: цікаво виглядають з сорочкою, бюстьє та жакетом.

цікаво виглядають з сорочкою, бюстьє та жакетом. Незвично: підкреслять вашу індивідуальність.

Порада: обирайте баскетбольні шорти з яскравими акцентами, щоб додати образу динамічності.

Читайте також: Три літні варіанти взуття, які візуально подовжують ноги та створюють більш стрункий образ

Плавальні шорти:

Переосмислення: не лише для пляжу, але й для повсякденного життя.

не лише для пляжу, але й для повсякденного життя. Стильно: поєднуйте з яскравим трикотажем.

поєднуйте з яскравим трикотажем. Сміливо: підкресліть свою впевненість.

Порада: обирайте плавальні шорти з цікавим принтом, щоб зробити образ більш оригінальним.

Скóрт:

Елегантно: поєднання спідниці та коротких шортів.

поєднання спідниці та коротких шортів. Модно: тенісний стиль у тренді.

тенісний стиль у тренді. Жіночно: підкреслить вашу фігуру.

Порада: обирайте скóрт з легких тканин, щоб образ був літнім та легким.

Пам'ятайте: мода – це не про жорсткі правила, а про самовираження! Обирайте шорти, які вам подобаються, і відчувайте себе впевнено!

Нагадаємо, ми вже писали про 5 наймодніших спідниць на літо 2024.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!