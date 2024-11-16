У Таджикистані виявили міграційний маршрут віком 150 тисяч років

Міжнародна група археологів здійснила важливе відкриття в долині Зеравшана (Таджикистан), виявивши стоянку древніх людей Сойі Хавзак, якій близько 150 тисяч років. Знахідка проливає світло на ранні міграційні процеси в Центральній Азії.

На думку дослідників, ця територія могла бути місцем співіснування різних видів людей - Homo sapiens, неандертальців та денисівців. Співавтор дослідження Йоссі Зайднер підкреслює, що долина Зеравшана, відома як частина середньовічного Шовкового шляху, виявилася важливим міграційним коридором задовго до того. Про це пише Independent.

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Під час розкопок науковці виявили багатий археологічний матеріал: кам'яні знаряддя, кістки тварин та рештки рослинності. Дослідження проводилися на трьох різних ділянках, де виявлено шари людської діяльності, що датуються періодом від 20 до 150 тисяч років тому.

Особливу цінність представляють добре збережені органічні матеріали, включаючи обпалену деревину та кістки. Це дозволяє реконструювати древній клімат регіону та краще зрозуміти умови життя наших предків.

Археологи вважають, що подальші дослідження допоможуть розкрити деталі взаємодії різних видів людей у цьому регіоні та пролити світло на те, як відбувалося розселення доісторичних популяцій через гірські коридори Центральної Азії.

Нагадаємо, археологи знайшли в Іспанії площу епохи Древнього Риму.

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