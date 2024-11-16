В Таджикистане обнаружили миграционный маршрут в возрасте 150 тысяч лет

Международная группа археологов совершила важное открытие в долине Зеравшана (Таджикистан), обнаружив стоянку древних людей Сойи Хавзак, которой около 150 тысяч лет. Находка проливает свет на ранние миграционные процессы в Центральной Азии.

По мнению исследователей, эта территория могла быть местом сосуществования разных видов людей – Homo sapiens, неандертальцев и денисовцев. Соавтор исследования Йосси Зайднер подчеркивает, что долина Зеравшана, известная как часть средневекового Шелкового пути, оказалась важным миграционным коридором задолго до того. Об этом пишет Independent.

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В ходе раскопок ученые обнаружили богатый археологический материал: каменные орудия, кости животных и остатки растительности. Исследования проводились на трех разных участках, где обнаружены слои человеческой деятельности, датируемые периодом от 20 до 150 тысяч лет назад.

Особую ценность представляют хорошо сохранившиеся органические материалы, включая обожженную древесину и кости. Это позволяет реконструировать древний климат и лучше понять условия жизни наших предков.

Археологи считают, что дальнейшие исследования помогут раскрыть детали взаимодействия разных видов людей в этом регионе и пролить свет на то, как происходило расселение доисторических популяций через горные коридоры Центральной Азии.

Напомним, археологи обнаружили в Испании площадь эпохи Древнего Рима.

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