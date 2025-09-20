У Шотландії знайшли покинутий королівський замок віком 700 років

Археологи припускають, що "забутий" замок, знайдений на Гебридських островах, міг бути резиденцією давніх королів, які володарювали значною частиною західної Шотландії. За даними дослідників, фортеця на двох невеликих острівцях озера Фінлагган на острові Айлей існувала понад 700 років тому та належала королівській династії.

Серед її нащадків були вожді клану Макдональд — відомі як лорди Островів. Саме вони перетворили Фінлагган на політичний і військовий центр, звідки контролювали Гебриди, Аргайл та частину північно-західного Хайленду. Про це пише BBC.

Протягом майже трьох десятиліть археологи досліджували Фінлагган, намагаючись з’ясувати його роль у державі лордів Островів і більш ранню історію цього регіону. Вони виявили рештки замку XII–XIII століть, зведеного ще до приходу клану Макдональд до влади.

Споруда мала масивну прямокутну вежу, подібну до англійських донжонів у замках Карлайла, Бамбурга чи Ланкастера. Усередині розміщувалися житлові покої, двори, кухня, велика зала для бенкетів та каплиця з похованнями. За словами науковців, такі вежі були типовими для англо-французьких королів і символізували могутність та багатство.

Читайте також: Археологи виявили у Перу гробницю з останками понад десятка людей: чим унікальна (фото)

Існує припущення, що фортеця занепала через конструктивні проблеми або руйнування, спричинені ворожими нападами. На її місці згодом звели палац для лордів Островів, які фактично діяли як монархи, прирівнюючи себе до шотландських і англійських королів. Відомо, що вони здійснювали набіги на материкову Шотландію, зокрема атакували замок Уркухарт на берегах Лох-Нессу.

Доктор Девід Колдуелл, керівник археологічної експедиції, зазначив, що робота над цим проєктом стала важливою частиною його життя ще з 1990-х років. Він сподівається, що підготовлений звіт не лише розкриває нові факти, а й стане основою для подальших досліджень.

Доктор Хелен Спенсер, представниця Товариства антикварів Шотландії, підкреслила, що головна місія організації — зробити знання про минуле доступними для якомога ширшої аудиторії.

Раніше ми розповідали, що біля берегів Александрії виявили єгипетське місто віком 2000 років.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!