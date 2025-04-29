У Перу виявили розкішну гробницю знатної жінки віком 5000 років: чим цікава

У Перу археологи виявили поховання жінки із заможного прошарку суспільства, поряд із розкішним похоронним інвентарем, який включав декоративні вироби з дзьоба тукана та пір'я ара. Жінка жила приблизно між 3000 та 1800 роками до нашої ери. Її добре збережені останки були знайдені в руїнах древнього міста Асперо на заході Перу, всього за 700 метрів від узбережжя Тихого океану, про що йдеться у заяві Міністерства культури Перу.

Особливістю поховання є те, що тіло було загорнуте в різноманітні матеріали: бавовняні тканини, пучки рослинного волокна, рогожі та сітки. Завдяки цьому добре збереглися шкіра, волосся і нігті жінки, що є рідкістю для даного регіону, де зазвичай знаходять лише кісткові рештки. Про це пише Live Science.

За оцінками вчених, на момент смерті їй було від 20 до 35 років. Вона була похована разом із вишитою пір'ям панеллю, дзьобом тукана, прикрашеним зеленими та коричневими намистинами, мушлею амазонського равлика, близько 30 бататами та рибальською сіткою.

Особу жінки встановити не вдалося, однак археологи впевнені, що вона займала високе положення в суспільстві. Її життя припало на період розквіту культури Караль, відомої своїми великими містами й храмовими комплексами. Каральська цивілізація була першою, яка принесла міське життя у цей регіон.

На час життя жінки в Асперо вже існувало щонайменше 22 архітектурних комплекси, а його мешканці, ймовірно, займалися рибальством і торгівлею.

Дослідники також зазначають, що жінки у цивілізації Караль могли мати високе соціальне становище. Так, у 2016 році в Асперо було знайдено інше жіноче поховання з коштовними предметами, серед яких були чотири брошки у формі птахів та мавп.

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Оскільки цивілізація Караль не мала письма, археологи не знають імен чи титулів її жителів і змушені відновлювати картину їхнього життя виключно за матеріальними залишками. Так само невідомі і давні назви міст Караль та Асперо.

Наразі триває аналіз останків та похоронного приладдя, щоб дізнатися більше про стан здоров’я, спосіб життя і причину смерті жінки. Розкопки в Асперо ведуться вже понад 20 років, і науковці очікують нових відкриттів у майбутньому.

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