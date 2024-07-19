У певні години світло не вимикатимуть: анонс 'Укренерго' на 20 липня

У суботу, 20 липня, в Україні графіки відключення світла будуть застосовувати не повну добу. Таким чином, світло заплановано не вимикатимуть упродовж декількох годин.

Йдеться про період з 02:00 до 05:00. Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"20 липня з 02:00 до 05:00 заходи обмеження споживання застосовуватись не будуть", – йдеться у повідомленні.

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Водночас з 13:00 до 24:00 діятимуть лише дві черги відключень. В інші години доби буде застосована всього одна черга відключень. Таким чином відключень буде менше, ніж у п'ятницю.

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