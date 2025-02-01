В океанах Землі живе загадкова 10-метрова істота, яку дуже рідко вдається побачити людині (фото)

В глибинах світового океану живе чимало дивовижних істот, які людям вдається побачити лише у виняткових випадках. Серед них особливу увагу привертають гігантські медузи виду Stygiomedusa gigantea.

Ці рідкісні глибоководні створіння мають купол діаметром близько 1 метра та чотири щупальця, довжина яких може досягати 10 метрів. Завдяки своїм розмірам вони належать до найбільших морських безхребетних хижаків у світі й мешкають у всіх океанах планети, за винятком Північного Льодовитого океану, повідомляє Live Science.

Перший екземпляр медузи виду Stygiomedusa gigantea науковці виявили ще у 1899 році, однак детальний опис цієї істоти з’явився лише у 1910 році. З того часу гігантських медуз у світових океанах спостерігали приблизно 120 разів. Це пояснюється тим, що ці безхребетні хижаки переважно живуть на глибинах до 6700 метрів.

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Унікальна здатність їхнього тіла до стискання дозволяє цим медузам витримувати надзвичайно високий тиск, характерний для таких великих глибин.

Три роки тому науковці вперше зафіксували медуз виду Stygiomedusa gigantea під час експедиції до Антарктиди. Дослідники з’ясували, що ці медузи мешкають на глибині від 80 до 280 метрів. Біологи припустили, що в антарктичних водах вони можуть жити значно ближче до поверхні океану, оскільки сезонні зміни кількості сонячного світла сприяють переміщенню їхньої здобичі до верхніх шарів води.

Медуза виду Stygiomedusa gigantea. Джерело: Live Science Медуза виду Stygiomedusa gigantea. Джерело: Live Science

На відміну від більшості інших медуз, Stygiomedusa gigantea не має щупалець, що жалять, для захоплення здобичі. Натомість вони використовують свої щупальця, щоб обгорнути їжу, зазвичай це планктон чи дрібна риба, і перемістити її до рота. Ще одна унікальна особливість цих гігантських медуз – вони є живородними. Їхні дитинчата розвиваються всередині тіла матері й згодом виходять назовні через її рот.

Гігантські медузи випромінюють тьмяне оранжево-червоне світло завдяки біолюмінесценції – процесу створення світла через природні хімічні реакції. Точна причина, чому Stygiomedusa gigantea світяться, залишається невідомою, але вчені припускають, що це може допомагати їм у спілкуванні, відлякуванні хижаків, залученні здобичі або пошуку партнерів.

Через те, що ці медузи мешкають на великих глибинах, де майже відсутнє сонячне світло, їхнє світіння залишається дуже слабким, що робить їх особливо важкими для виявлення.

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