Тисячі чорних кульок вдруге заполонили узбережжя Австралії: що це таке і як воно з'явилося в океані (фото)

Приблизно три місяці тому вчені повідомили про появу на узбережжі Нового Південного Уельсу загадкових чорних сфер. Дослідники вирушили до пляжів у східних районах Сіднея, щоб зібрати зразки для подальшого лабораторного аналізу.

Тепер, через три місяці після першого виявлення, ці таємничі темні сфери знову з'явилися, і досі ніхто не може пояснити їх походження. Про це пише Lab Online.

За попередніми висновками, науковці припускають, що знайдені ще в жовтні 2024 року сфери можуть бути так званими "смоляними кульками" – темними, липкими, сферичними утвореннями, які виникають із вивітреної нафти і періодично знаходять на узбережжях у різних куточках світу.

Подальші дослідження показали, що чорні кульки переважно складаються з жирних кислот, невеликої кількості нафтових вуглеводнів та інших компонентів, таких як людське волосся, різні волокна й бактерії, пов’язані зі стічними водами. Крім того, останній аналіз виявив, що вуглеводні в цих утвореннях подібні до проміжних або важких нафтових палив, які широко використовуються у судноплавстві. Проте походження цих дивних сфер залишається загадкою.

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У межах нового дослідження вчені проаналізували погодні умови та рух океанських течій за кілька днів до появи кульок на узбережжі. Метою було з’ясувати, чи могли вони утворитися внаслідок витоку морського палива. Однак жодних переконливих доказів цієї теорії не виявлено. Результати також показали, що на момент появи чорних сфер на пляжах Австралії проблем із роботою водоочисних споруд не спостерігалося.

Зрештою, виконавчий директор із регуляторних питань і послуг Управління з охорони навколишнього середовища Нового Південного Уельсу Стівен Біман зазначив, що експерти не змогли пов’язати утворення цих загадкових чорних кульок із будь-яким конкретним випадком чи джерелом.

Дослідники продовжили збір зразків загадкових сфер, і результати аналізу підтвердили їхню схожість із утвореннями, раніше знайденими на узбережжі Австралії. У грудні ці загадкові краплі знову з’явилися на східному березі пляжу в Корнелі, а пізніше були виявлені на двох пляжах Південного узбережжя.

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Агентство з охорони довкілля оголосило про розширення розслідування причин виникнення цих сфер. Директор з операцій Адам Гілліган повідомив, що спеціальна команда експертів з питань забруднення навколишнього середовища детально вивчить усі можливі аспекти, включно з потенційними зв'язками між різними випадками.

Експерти наголошують, що розслідування екологічних забруднень є складним процесом, однак науковці продовжать дослідження, щоб знайти всі можливі джерела. Серед потенційних причин розглядаються як наземні фактори, наприклад, проблеми з каналізаційною або зливовою системою, так і морські джерела, включно з відходами від круїзних або інших суден. Також не виключається версія скидання сміття у зливові води.

Перші тести, проведені Радою Північних пляжів, виявили у фрагментах присутність вуглеводнів. Згодом додаткові дослідження показали наявність насичених жирних кислот, фекальних коліформ і кишкової палички. Агентство з охорони довкілля планує зіставити власні зразки із тими, що були зібрані Радою, для проведення детального порівняльного аналізу.

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