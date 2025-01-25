Тысячи черных шариков во второй раз заполонили побережье Австралии: что это такое и как оно появилось в океане (фото)

Приблизительно три месяца назад ученые сообщили о появлении на побережье Нового Южного Уэльса загадочных черных сфер. Исследователи отправились на пляжи в восточных районах Сиднея, чтобы собрать образцы для дальнейшего лабораторного анализа.

Теперь, спустя три месяца после первого обнаружения, эти таинственные темные сферы снова появились, и до сих пор никто не может объяснить их происхождение. Об этом пишет Lab Online.

По предварительным выводам, ученые предполагают, что найденные еще в октябре 2024 сферы могут быть так называемыми "смоляными шариками" - темными, липкими, сферическими образованиями, которые возникают из выветренной нефти и периодически находят на побережьях в разных уголках мира.

Последующие исследования показали, что черные шарики преимущественно состоят из жирных кислот, небольшого количества нефтяных углеводородов и других компонентов, таких как человеческие волосы, различные волокна и бактерии, связанные со сточными водами. Кроме того, последний анализ выявил, что углеводороды в этих образованиях подобны промежуточным или тяжелым нефтяным топливам, широко используемым в судоходстве. Однако происхождение этих странных сфер остается загадкой.

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В рамках нового исследования ученые проанализировали погодные условия и движение океанских течений за несколько дней до появления шаров на побережье. Целью было выяснить, могли ли они образоваться в результате утечки морского топлива. Однако никаких убедительных доказательств этой теории не обнаружено. Результаты также показали, что в момент появления черных сфер на пляжах Австралии проблем с работой водоочистных сооружений не наблюдалось.

В конце концов, исполнительный директор по регуляторным вопросам и услугам Управления по охране окружающей среды Нового Южного Уэльса Стивен Биман отметил, что эксперты не смогли связать образование этих загадочных черных шаров с каким-либо конкретным случаем или источником.

Исследователи продолжили сбор образцов загадочных сфер и результаты анализа подтвердили их сходство с образованиями, ранее найденными на побережье Австралии. В декабре эти загадочные капли снова появились на восточном берегу пляжа в Корнеле, а позже были обнаружены на двух пляжах Южного побережья.

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Агентство по охране окружающей среды объявило о расширении расследования причин возникновения этих сфер. Директор по операциям Адам Гиллиган сообщил, что специальная команда экспертов по вопросам загрязнения окружающей среды детально изучит все возможные аспекты, включая потенциальные связи между различными случаями.

Эксперты отмечают, что расследование экологических загрязнений является сложным процессом, однако ученые продолжат исследование, чтобы найти все возможные источники. Среди потенциальных причин рассматриваются как наземные факторы, например проблемы с канализационной или ливневой системой, так и морские источники, включая отходы от круизных или других судов. Также не исключается версия сброса мусора в ливневую воду.

Первые тесты, проведенные Советом Северных пляжей, обнаружили во фрагментах присутствие углеводородов. Впоследствии дополнительные исследования показали наличие насыщенных жирных кислот, фекальных колиформ и кишечной палочки. Агентство по охране окружающей среды планирует сопоставить собственные образцы с собранными Советом для проведения детального сравнительного анализа.

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