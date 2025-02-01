В океанах Земли живет загадочное 10-метровое существо, которое очень редко удается увидеть человеку (фото)

В глубинах мирового океана живет немало удивительных существ, которые людям удается увидеть лишь в исключительных случаях. Среди них особое внимание привлекают гигантские медузы вида Stygiomedusa gigantea.

Эти редкие глубоководные создания имеют купол диаметром около 1 метра и четыре щупальца, длина которых может достигать 10 метров. Благодаря своим размерам они относятся к крупнейшим морским беспозвоночным хищникам в мире и обитают во всех океанах планеты, за исключением Северного Ледовитого океана, сообщает Live Science.

Первый экземпляр медузы вида Stygiomedusa gigantea ученые обнаружили еще в 1899 году, однако детальное описание этого существа появилось только в 1910 году. С тех пор гигантских медуз в мировых океанах наблюдали примерно 120 раз. Это объясняется тем, что эти беспозвоночные хищники преимущественно живут на глубинах до 6700 метров.

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Уникальная способность их тела к сжатию позволяет этим медузам выдерживать чрезвычайно высокое давление, характерное для таких больших глубин.

Три года назад ученые впервые зафиксировали медуз вида Stygiomedusa gigantea во время экспедиции в Антарктиду. Исследователи выяснили, что эти медузы обитают на глубине от 80 до 280 метров. Биологи предположили, что в антарктических водах они могут жить значительно ближе к поверхности океана, поскольку сезонные изменения количества солнечного света способствуют перемещению их добычи в верхние слои воды.

Медуза вида Stygiomedusa gigantea. Источник: Live Science

В отличие от большинства других медуз, Stygiomedusa gigantea не имеет жалящих щупалец для захвата добычи. Вместо этого они используют свои щупальца, чтобы обернуть пищу, обычно это планктон или мелкая рыба, и переместить ее в рот. Еще одна уникальная особенность этих гигантских медуз – они живородящие. Их детеныши развиваются внутри тела матери и впоследствии выходят наружу через ее рот.

Гигантские медузы излучают тусклый оранжево-красный свет благодаря биолюминесценции – процессу создания света через естественные химические реакции. Точная причина, почему Stygiomedusa gigantea светятся, остается неизвестной, но ученые предполагают, что это может помогать им в общении, отпугивании хищников, привлечении добычи или поиске партнеров.

Из-за того, что эти медузы обитают на больших глубинах, где почти отсутствует солнечный свет, их свечение остается очень слабым, что делает их особенно трудными для обнаружения.

Напомним, ранее палеонтологи обнаружили в Перу уникальную окаменевшую акулу в возрасте 9 миллионов лет.

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