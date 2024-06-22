У Новій Зеландії вчені знайшли загадкового морського монстра, який існував до ери динозаврів

Науковці виявили скам’янілі останки морської рептилії віком 246 мільйонів років, що є старішими за динозаврів. Ця знахідка, яка представляє собою хребець полярного морського чудовиська, відомого як нотозавр, виявилася найдавнішою серед подібних знахідок у Південній півкулі.

Ці дані опубліковані в журналі Current Biology.

Вид, який існував на початку ери динозаврів, належить до групи зауроптеригіїв, родичів плезіозаврів, і мав довжину близько 7 метрів, пересуваючись за допомогою чотирьох ластоподібних кінцівок.

Скам'янілості вперше виявили у 1978 році біля гори Харпер на Південному острові Нової Зеландії, місці, яке раніше не було пов'язане з ранніми міграціями морських рептилій. Ця знахідка дозволяє глибше вивчити історію розповсюдження морських рептилій, показуючи, що їхні міграції охоплювали значні відстані від арктичних до південних вод.

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Доктор Бенджамін Кір з Упсальського університету зазначає, що нотозавр, знайдений у Новій Зеландії, значно старший за попередні знахідки зауроптеригіїв у Південній півкулі, перевершуючи їх вік на понад 40 мільйонів років. Він пояснює, що ці стародавні рептилії населяли прибережні мілководні зони, які були багаті морським життям у районі сучасного Південного полярного кола.

У Новій Зеландії вчені знайшли загадкового морського монстра, який існував до ери динозаврів. Джерело: Current Biology У Новій Зеландії вчені знайшли загадкового морського монстра, який існував до ери динозаврів. Джерело: Current Biology

Розташування Нової Зеландії в ті часи, як частини південного узбережжя величезного суперокеану Панталасса, свідчить про те, що стародавні полярні регіони могли слугувати міграційними коридорами для таких видів, аналогічно до сучасних великих морських міграцій китів.

Ці відкриття не тільки змінюють наше розуміння ранньої історії морських рептилій, але й підтверджують, що в регіонах Південної півкулі ще залишається багато нерозгаданих таємниць.

Раніше ми розповідали, що біля берегів Ізраїлю знайшли останки стародавнього корабля з вантажем.

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