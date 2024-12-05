У Новій Зеландії виявили скам’янілих комах віком 15 мільйонів років

Унікальна наукова знахідка вчених з Університету Отаго розкриває таємниці давньої природи Нової Зеландії. Дослідники виявили крихітні скам'янілості білокрилок - мініатюрних комах, які населяли регіон мільйони років тому.

Місце знахідки - відкладення кратерного озера міоценової доби поблизу Данідіна. Особливістю цього відкриття стало надзвичайно добре збереження скам'янілостей, розміром всього 1,5 на 1,25 мм. Про це пише журнал Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments.

Професорка Дафна Лі повідомила, що ці викопні рештки підтверджують існування білокрилок у Новій Зеландії протягом принаймні 15 мільйонів років. Мікроскопічне вивчення зразків виявило вражаючі деталі будови комах.

Колега дослідниці, Уве Каульфус, описав унікальний процес скам'яніння. За його словами, листок з личинкою, ймовірно, впав до озера, миттєво покрившись осадовими породами, що забезпечило неймовірно точне збереження решток.

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Ця знахідка має особливе значення, оскільки є лише третім подібним зразком у світовій науці. Вона суттєво розширює наші уявлення про біорізноманіття стародавніх новозеландських екосистем.

Варто зазначити, що 14 000 видів комах Нової Зеландії є ендемічними - вони більше не зустрічаються на жодному іншому континенті. Кожне подібне відкриття допомагає вченим краще зрозуміти еволюційну історію унікальної місцевої фауни.

Дослідження підтверджує надзвичайну наукову цінність paleontological знахідок, які буквально оживляють мільйонолітню історію нашої планети.

Нагадаємо, археологи знайшли в Іспанії площу епохи Древнього Риму.

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