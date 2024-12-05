В Новой Зеландии обнаружили окаменевших насекомых в возрасте 15 миллионов лет

Уникальная научная находка ученых из Университета Отаго раскрывает секреты древней природы Новой Зеландии. Исследователи обнаружили крохотные окаменелости белокрылок – миниатюрных насекомых, населявших регион миллионы лет назад.

Место находки – отложение кратерного озера миоценовой эпохи вблизи Данидина. Особенностью этого открытия стало очень хорошее сохранение окаменелостей, размером всего 1,5 на 1,25 мм. Об этом пишет журнал Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments.

Профессор Дафна Ли сообщила, что эти ископаемые останки подтверждают существование белокрылок в Новой Зеландии в течение минимум 15 миллионов лет. Микроскопическое исследование образцов выявило впечатляющие детали строения насекомых.

Коллега исследовательницы Уве Каульфус описал уникальный процесс окаменения. По его словам, лист с личинкой, вероятно, упал к озеру, мгновенно покрывшись осадочными породами, что обеспечило невероятно точную сохранность остатков.

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Эта находка имеет особое значение, поскольку является третьим подобным образцом в мировой науке. Она существенно расширяет наши представления о биоразнообразии древних новозеландских экосистем.

Стоит отметить, что 14 000 видов насекомых Новой Зеландии эндемичны - они больше не встречаются ни на одном другом континенте. Каждое подобное открытие помогает учёным лучше понять эволюционную историю уникальной местной фауны.

Исследование подтверждает чрезвычайную научную ценность paleontological находок, буквально оживляющих миллионолетнюю историю нашей планеты.

Напомним, археологи обнаружили в Испании площадь эпохи Древнего Рима.

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