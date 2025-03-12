У Месопотаміі виявили унікальну систему водних каналів під найстарішим у світі містом

Вчені виявили давню зрошувальну систему, яка постачала воду для сільськогосподарських угідь із річки Євфрат ще до першого тисячоліття до нашої ери. Згідно з новим дослідженням, кілька тисячоліть тому мешканці стародавньої Месопотамії збудували розгалужену систему іригаційних каналів для поливу полів. Ця складна мережа забезпечувала родючість земель у регіоні, де сільське господарство завжди відігравало ключову роль.

Археологи виявили цю стародавню інфраструктуру поблизу руїн міста Еріду на території сучасного Іраку. Раніше знання про землеробство в Месопотамії базувалися переважно на клинописних текстах і непрямих свідченнях. Тепер же вдалося знайти реальні залишки іригаційних споруд, які дають чітке уявлення про методи ведення сільського господарства від шостого до початку першого тисячоліття до нашої ери. Про це пише Live Science.

Цікаво, що ці канали збереглися у чудовому стані. Причиною цього стало те, що близько 2000 років тому русло Євфрату змінилося, і район навколо Еріду був покинутий. Відсутність нових поселень і господарської діяльності дозволила зберегти стародавню систему в її первісному вигляді.

Стародавню мережу вдалося виявити за допомогою супутникових знімків, геологічних карт і дронів. Дослідники нанесли на карту понад 200 головних каналів, які безпосередньо підводили воду з Євфрату, а також більше 4000 вторинних каналів, що забезпечували водопостачання більш ніж 700 сільськогосподарських ділянок. Деякі з цих каналів досягали довжини дев’яти кілометрів і тягнулися вздовж берегів річки.

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Фахівці зазначають, що така велика зрошувальна мережа, найімовірніше, не використовувалася одночасно в повному обсязі. Вона розширювалася та змінювалася протягом кількох століть, залежно від потреб мешканців регіону. Тепер дослідники мають намір встановити точний вік окремих каналів, аби краще зрозуміти, як змінювалися методи обробітку землі з часом.

Месопотамія — історичний регіон, що охоплював частини сучасних Іраку, Сирії, Туреччини, Ірану та Кувейту. Назва походить від грецького "земля між двома річками", маючи на увазі Тигр і Євфрат. Люди почали селитися в цих місцях близько 8000 років тому, а покинули їх на початку першого тисячоліття до н. е.

Неподалік цієї зони знаходився й Стародавній Вавилон — центр месопотамської цивілізації з 2000 по 540 рік до н. е., а також місто Еріду, засноване ще раніше, близько 5400 року до н. е., ближче до Перської затоки.

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