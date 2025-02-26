У Лапландії виявили найстаріше дерево Європи віком 1647 років: чим унікальне

Найстаріше дерево Європи – це ялівець, якому вже 1647 років. Він росте у фінській Лапландії на відстані 2747 миль від Рима.

Цей ялівець пережив епоху Римської імперії, що може здатися дивним, адже зазвичай довгожителями серед дерев вважають дуби або сосни. Проте його стовбур має всього 10 сантиметрів у діаметрі. Про це пише Express.

Відкриття зробив лісовий еколог Марко Каррер з Університету Падуї. Дослідження показало, що дерево не лише є найстарішим у Європі, а й існує ще з 378 року нашої ери, незважаючи на складні умови.

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Раніше вважалося, що найдавнішому дереву Європи приблизно 1200 років. Нове відкриття свідчить, що справжній рекордсмен старший майже на 500 років.

Зазвичай такі довгоживучі рослини мають міцний стовбур і розвинену кореневу систему. Однак цей невеликий ялівець зміг вистояти протягом століть, незважаючи на екстремальні погодні умови, нестачу поживних речовин і зміни клімату.

Вік дерева та особливості його зростання вчені визначили, аналізуючи деревні кільця та використовуючи сучасні технології, розповіла співавторка дослідження Анджела Луїза Прендін.

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