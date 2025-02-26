В Лапландии обнаружили старейшее дерево Европы в возрасте 1647 года: чем уникально.

Старейшее дерево Европы – это можжевельник, которому уже 1647 лет. Он растет в финской Лапландии в 2747 милях от Рима.

Этот можжевельник пережил эпоху Римской империи, которая может показаться странной, ведь обычно долгожителями среди деревьев считают дубы или сосны. Однако его ствол имеет всего 10 сантиметров в диаметре. Об этом пишет Express.

Открытие совершил лесной эколог Марко Каррер из Университета Падуи. Исследование показало, что дерево не только старейшее в Европе, но и существует еще с 378 года нашей эры, несмотря на сложные условия.

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Ранее считалось, что древнейшему дереву Европы примерно 1200 лет. Новое открытие свидетельствует, что настоящий рекордсмен старше почти на 500 лет.

Обычно такие долгоживущие растения имеют крепкий ствол и развитую корневую систему. Однако этот небольшой можжевельник смог выстоять на протяжении веков, несмотря на экстремальные погодные условия, недостаток питательных веществ и изменения климата.

Возраст дерева и особенности его роста ученые определили, анализируя древесные кольца и используя современные технологии, рассказала соавтор исследования Анджела Луиза Прендин.

Ранее мы рассказывали, что в Англии нашли уникальное сокровище из 321 монеты.

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