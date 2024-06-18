У якому напрямку може поїхати водій синього авто: задача на знання ПДР (відео)

Дехто з водіїв нехтує правилами дорожнього руху під час перетину перехресть. Зокрема, так стається через ігнорування сигналів світлофора.

У яких напрямках дозволено рух водію синього автомобіля? Про це розповіли auto_pdr.ua.

У прикладі наведено автомобіль, який під'їхав до пішохідного переходу перед перехрестям. Світлофор у цій задачі має додаткову секцію з сигналом зеленої стрілки, що розташований на рівні з сигналом зеленого кольору.

Читайте також: Чи винен у цій ДТП водій легкового авто: задача на знання ПДР (відео)

Вимкнений сигнал додаткової секції забороняє рух у напрямку, вказаному її стрілкою. Таким чином водію не можна виконати поворот праворуч.

Перед поворотом ліворуч, або розворотом, водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку. Водій синього автомобіля зайняв крайню праву смугу для руху, тому йому заборонено виконати поворот ліворуч та розворот.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!