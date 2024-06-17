Чи винен у цій ДТП водій легкового авто: задача на знання ПДР (відео)

Дехто з водіїв нехтує правилами дорожнього руху під час зміни смуги руху. Зокрема, так стається через ігнорування переваги руху під виконання маневру.

Хто винен у цій ДТП? Про це розповіли auto_pdr.ua.

Згідно з пунктом ПДР 10.8, якщо у місці з'їзду з дороги є смуга для гальмування, водій, який планує повернути на іншу дорогу, повинен своєчасно перелаштуватися на цю смугу та знижувати швидкість виключно на ній.

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Якщо ж у місці для в'їзду на дорогу є смуга розгону, водій мусить рухатися по ній та вливатися у транспортний потік. При цьому водій мусить давати дорогу транспортним засобам, що рухаються цією дорогою. Отже у цій ДТП винен водій легкового автомобіля.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

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