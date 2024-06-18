В каком направлении может поехать водитель синего авто: задача на знание ПДД (видео)

Некоторые водители пренебрегают правилами дорожного движения во время пересечения перекрестков. В частности, так происходит из-за игнорирования сигналов светофора.

В каких направлениях разрешено движение водителя синего автомобиля? Об этом рассказали auto_pdr.ua.

В примере приведен автомобиль, подъехавший к пешеходному переходу перед перекрестком. Светофор в этой задаче имеет дополнительную секцию с сигналом зеленой стрелки, расположенный на уровне сигнала зеленого цвета.

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Выключенный сигнал дополнительной секции запрещает движение в направлении, указанном ее стрелкой. Таким образом, водителю нельзя выполнить поворот вправо.

Перед поворотом влево или разворотом, водитель должен заранее занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении. Водитель синего автомобиля занял крайнюю правую полосу движения, поэтому ему запрещено выполнить поворот налево и разворот.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

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