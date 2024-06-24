У труні мумії віком 3500 років виявили зображення персонажа із 'Сімпсонів' (фото)

Науковці були приголомшені, знайшовши давній рисунок у саркофазі, якому понад 3500 років. Всередині кришки древнього поховального склепу було виявлено малюнок, який зображує жінку у вбранні яскраво-зеленого кольору з блакитним прямокутним волоссям, викликаючи асоціації з Мардж із культового мультсеріалу "Сімпсони".

Опубліковані в мережі Reddit фото цього відкриття спровокували хвилю обговорень із захопленими коментарями на кшталт: "Єгипет передбачив Сімпсонів?" та "Це ж Мардж!". Однак фахівці наполягають на тому, що зображення на саркофазі відображає саме ту жінку, яка була похована, і символізує її мандрівку в потойбічний світ.

Малунок у труні мумії. Джерело: Міністерство туризму та старожитностей Єгипту Малунок у труні мумії. Джерело: Міністерство туризму та старожитностей Єгипту

За даними археологів, у цій давньоєгипетській труні були знайдені муміфіковані останки Таді Іст, дочки верховного жерця з Ель-Ашмунейна, міста на західному березі Нілу, в 43 кілометрах від її могили в Міньї.

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Мумія збереглася у чудовому стані, на ній навіть залишилися маска та сукня з бісеру. ЇЇ зображення відзначається не лише схожістю з Мардж Сімпсон. На цьому малюнку жінка оточена 12 верховними жрицями, які символізують 12 годин дня.

"Це рідкісна і важлива сцена. Кожна година дня має своє унікальне зображення", – зазначив генеральний секретар Вищої ради старожитностей Мустафа Вазірі для The Egyptian Gazette.

Старовинна труна мумії, в якій виявили малюнок. Джерело: Міністерство туризму та старожитностей Єгипту Старовинна труна мумії, в якій виявили малюнок. Джерело: Міністерство туризму та старожитностей Єгипту

Інтернет-аудиторію більше зацікавило те, як донька жерця може бути такою схожою на героїню зі знаменитого мультсеріалу. Прихильники "Сімпсонів" часто висловлюють думку, що автори серіалу мають здатність пророкувати майбутнє. Як приклад, вони наводять серію 1992 року, де було передбачено перемогу команди Вашингтона над Баффало Біллз у Суперкубку XVI. Варто згадати й серію 2000 року, де з’являється Дональд Трамп у ролі президента.

Коментуючи відкриття саркофага, фанати "Сімпсонів" підкреслили, що зображення в єгипетському саркофазі є "єдиним задокументованим випадком в історії, коли Сімпсони не зробили це першими", а навпаки відтворили щось, що існувало у минулому.

Нагадаємо, раніше на Криті знайшли 4000-річний мінойський лабіринт, де жив Мінотавр.

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