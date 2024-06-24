В гробу мумии возрастом 3500 лет обнаружили изображение персонажа из ''Симпсонов'' (фото)

Ученые были потрясены, найдя древний рисунок в саркофаге, которому более 3500 лет. Внутри крышки древнего погребального склепа был обнаружен рисунок, изображающий женщину в одежде ярко-зеленого цвета с голубыми прямоугольными волосами, вызывая ассоциации с Мардж из культового мультсериала "Симпсоны".

Опубликованные в сети Reddit фото этого открытия спровоцировали волну обсуждений с восторженными комментариями вроде: "Египет предсказал Симпсонов?" и "Это же Мардж!". Однако специалисты настаивают на том, что изображение на саркофаге отражает именно ту женщину, которая была похоронена, и символизирует ее путешествие в потусторонний мир.

Рисунок в гробу мумии. Источник: Министерство туризма и древностей Египта

По данным археологов, в этом древнеегипетском гробу были найдены мумифицированные останки Тади Ист, дочери верховного жреца из Эль-Ашмунейна, города на западном берегу Нила, в 43 километрах от ее могилы в Миньи.

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Мумия сохранилась в отличном состоянии, на ней даже остались маска и платье из бисера. Ее изображение отмечается не только сходством с Мардж Симпсон. На этом рисунке женщина окружена 12 верховными жрицами, которые символизируют 12 часов дня.

"Это редкая и важная сцена. Каждый час дня имеет свое уникальное изображение", – отметил генеральный секретарь Высшего совета древностей Мустафа Вазири для The Egyptian Gazette.

Старинный гроб мумии, в котором обнаружили рисунок. Источник: Министерство туризма и древностей Египта

Интернет-аудиторию больше заинтересовало то, как дочь жреца может быть так похожа на героиню из знаменитого мультсериала. Поклонники "Симпсонов" часто высказывают мнение, что авторы сериала обладают способностью предсказывать будущее. В качестве примера они приводят серию 1992 года, где была предсказана победа команды Вашингтона над Баффало Биллз в Суперкубке XVI. Стоит вспомнить и серию 2000 года, где появляется Дональд Трамп в роли президента.

Комментируя открытие саркофага, фанаты "Симпсонов" подчеркнули, что изображение в египетском саркофаге является "единственным задокументированным случаем в истории, когда Симпсоны не сделали это первыми", а наоборот воссоздали что-то, что существовало в прошлом.

Напомним, ранее на Крите обнаружили 4000-летний минойский лабиринт, где жил Минотавр.

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