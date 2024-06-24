На Криті знайшли 4000-річний мінойський лабіринт, де жив Мінотавр (фото)

Археологи на Криті зробили вражаюче відкриття - лабіринт, який, ймовірно, був збудований мінойською цивілізацією між 2000 і 1700 роками до н.е. Ця кругла споруда, перша у своєму роді, виявлена на острові, складається з восьми концентричних стін і має 48 метрів у діаметрі.

Хоча лабіринт може нагадувати про легендарне лігво Мінотавра з грецької міфології, дослідники не вірять, що ці два місця пов'язані. Мінотавр, як кажуть, жив у підземному лабіринті в Кноссосі, а не на вершині пагорба, пише IFLScience.

Вас також зацікавить: Пересилався як "металевий предмет за 50 доларів": митники знайшли зуб мамонта у посилці до Катару (фото)

Попри відсутність зв'язку з міфом, це відкриття кидає нове світло на мінойську культуру. Вчені вважають, що лабіринт використовувався для ритуалів та церемоній, можливо, пов'язаних з жертвоприношеннями та бенкетами.

Де знаходиться лабіринт в якому жив Мінотавр. Джерело: Greek Ministry of Culture

Де знаходиться лабіринт в якому жив Мінотавр. Джерело: Greek Ministry of Culture

Розкопки лабіринту тривають, і дослідники сподіваються дізнатися більше про його призначення, конструкцію та зв'язок з мінойським суспільством.

Нагадаємо, в Амазонці знайшли нову рибу, схожу на піранью. Вона має на собі знак "Ока Саурона".

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!