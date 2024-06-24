На Крите обнаружили 4000-летний минойский лабиринт, где жил Минотавр (фото)

Археологи на Крите совершили поразительное открытие – лабиринт, который, вероятно, был построен минойской цивилизацией между 2000 и 1700 годами до н.э. Эта круглая постройка, первая в своем роде, обнаруженная на острове, состоит из восьми концентрических стен и имеет 48 метров в диаметре.

Хотя лабиринт может напоминать о легендарном логове Минотавра по греческой мифологии, исследователи не верят, что эти два места связаны. Минотавр, как говорится, жил в подземном лабиринте в Кноссосе, а не на вершине холма, пишет IFLScience.

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Несмотря на отсутствие связи с мифом, это открытие бросает новый свет на минойскую культуру. Ученые считают, что лабиринт использовался для ритуалов и церемоний, возможно, связанных с жертвоприношениями и пирами.

Где находится лабиринт, в котором жил Минотавр. Источник: Greek Ministry of Culture

Где находится лабиринт, в котором жил Минотавр. Источник: Greek Ministry of Culture

Раскопки лабиринта продолжаются, и исследователи надеются узнать больше о его назначении, конструкции и связи с минойским обществом.

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