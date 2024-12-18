У Німеччині знайшли унікальну римську кольчугу: пролила світло на мистецтво ремонту обладунків

Унікальна римська кольчуга, виявлена у Німеччині в 2012 році, розкрила невідомі раніше деталі військової логістики Римської імперії. Завдяки сучасним методам дослідження, зокрема рентгенівському скануванню та комп'ютерній томографії, вчені змогли вивчити стародавній артефакт без пошкодження.

Виявилося, що це не просто один шар обладунку, а чотири різні кольчуги, датовані II-III століттями нашої ери. Про це пише Interesting Engineering.

Дослідження показало, як римські легіонери вирішували проблему технічного обслуговування військового спорядження далеко від основних ремонтних майстерень. Науковці встановили, що армія активно співпрацювала з місцевими ремісниками для підтримання боєздатності.

"Це перший очевидний доказ ремонту кольчуг поза межами військової споруди", - зазначив доктор Мартейн Вейнховен з Чеської академії наук.

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Виявилося, що солдати не могли повністю переплавити залізні кольчуги через специфічну конструкцію з дрібних з'єднаних кілець. Натомість вони використовували старі обладунки як "донорів" для латок і часткового ремонту придатних екземплярів.

Знахідка підтверджує унікальну адаптивність римської армії - солдати були змушені пристосовуватися до місцевих умов і максимально ефективно використовувати наявне спорядження.

Цей артефакт надає унікальний погляд на повсякденне життя та побут римських легіонерів, демонструючи їхню винахідливість та практичність.

Нагадаємо, археологи знайшли в Іспанії площу епохи Древнього Риму.

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