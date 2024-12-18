В Германии нашли уникальную римскую кольчугу: пролила свет на искусство ремонта доспехов

Уникальная римская кольчуга, обнаруженная в Германии в 2012 году, раскрыла неизвестные ранее детали военной логистики Римской империи. Благодаря современным методам исследования, в частности, рентгеновскому сканированию и компьютерной томографии, ученые смогли изучить древний артефакт без повреждения.

Оказалось, что это не просто один слой доспеха, а четыре разных кольчуга, датируемые II-III веками нашей эры. Об этом пишет Interesting Engineering.

Исследование показало, как римские легионеры решали проблему технического обслуживания военного снаряжения вдали от основных ремонтных мастерских. Ученые установили, что армия активно сотрудничала с местными ремесленниками для поддержания боеспособности.

"Это первое очевидное доказательство ремонта кольчуг вне военного сооружения", - отметил доктор Мартейн Вейнховен из Чешской академии наук.

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Оказалось, что солдаты не могли полностью переплавить железные кольчуги из-за специфической конструкции из мелких соединенных колец. Они использовали старые доспехи в качестве "доноров" для заплат и частичного ремонта пригодных экземпляров.

Находка подтверждает уникальную адаптивность римской армии – солдаты были вынуждены приспосабливаться к местным условиям и максимально эффективно использовать имеющееся снаряжение.

Этот артефакт дает уникальный взгляд на повседневную жизнь и быт римских легионеров, демонстрируя их изобретательность и практичность.

Напомним, археологи обнаружили в Испании площадь эпохи Древнего Рима.

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