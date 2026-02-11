В Єгипті виявили свердло віком 5300 років: чим унікальне (фото)

Під час аналізу музейної колекції вчені виявили, що невеликий інструмент із мідного сплаву, який десятиліттями вважали простим шилом, насправді є найдавнішим відомим обертовим металевим свердлом у Стародавньому Єгипті. Артефакт датується кінцем IV тисячоліття до н. е. (приблизно 5300 років тому) і належить до додинастичного періоду — задовго до появи перших фараонів.

Про відкриття повідомляє Arkeonews. Інструмент виявили на початку XX століття в могилі 3932 на кладовищі Бадарі у Верхньому Єгипті. Зараз він зберігається в Музеї археології та антропології Кембриджського університету. Поховання належало дорослому чоловікові.

У 1920-х роках археолог Гай Брантон коротко описав предмет як "маленьке мідне шило, обмотане шкіряним ремінцем". Через стислий опис артефакт десятиліттями залишався малопомітним у музейних фондах.

Сучасне дослідження з використанням мікроскопічних методів змінило все. На робочому кінці виявили характерні борозенки, закруглені краї зносу та невелику кривизну — сліди, які відповідають саме повторюваним обертальним рухам, а не простому проколюванню чи шкребкуванню.

Найважливішим доказом стала добре збережена шкіряна стрічка, що все ще була обмотана навколо стрижня шістьма витками. Це прямий фізичний доказ використання лучкового свердла: шнур, прикріплений до лука, обмотується навколо стрижня і рухається вперед-назад, створюючи швидке обертання.

Лучкові свердла добре відомі з пізніших періодів єгипетської історії, особливо з Нового царства (1550–1070 рр. до н. е.), де їх зображують на стінах гробниць, а деякі зразки збереглися повністю. Однак знахідка з Бадарі доводить: ця технологія існувала майже на дві тисячі років раніше, ніж вважалося раніше.

Доктор Мартін Одлер з Ньюкаслського університету, головний автор дослідження, наголосив:

"За знаменитими кам’яними пам’ятниками та ювелірними виробами Єгипту стояли практичні, повсякденні технології, які рідко зберігаються в археологічних знахідках. Свердла були необхідні для обробки дерева, виготовлення намистин і виробництва меблів".

Портативний рентгенофлуоресцентний аналіз показав склад металу: мідний сплав з додаванням миш’яку, нікелю, невеликої кількості срібла та свинцю. Така суміш значно твердіша за чисту мідь і свідчить про свідомий вибір складу сплаву.

Співавтор Їржі Кмошек припускає, що це може вказувати на ранні металургійні знання та далекі торгівельні зв’язки між Єгиптом і Східним Середземномор’ям.

Артефакт із Бадарі — це не просто стародавній інструмент. Він доводить, що єгиптяни вже в додинастичний період оволоділи високошвидкісним обертальним свердлінням, яке вимагало точного контролю, спеціальних сплавів і механічно досконалої конструкції.

