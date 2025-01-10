У Єгипті виявили гробницю лікаря-чарівника (фото)

Археологи в Єгипті зробили важливу знахідку, виявивши останки лікаря-чарівника, який лікував фараонів близько 4000 років тому. Це відкриття було опубліковане Міністерством туризму та старожитностей Єгипту.

Гробниця була знайдена на території стародавньої Саккари і має багато різьблених елементів та яскравих малюнків, серед яких особливо виділяються гарно розписані фальшиві двері та сцени з похоронними приношеннями. Про це пише Independent.

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Археологи, вивчивши гробницю, встановили, що вона належала лікарю Теті Неб Фу, який жив у часи правління фараона Пепе II, близько 2305–2118 років до нашої ери. З написів, знайдених на стінах, стало відомо, що він був дуже відомим та мав безліч титулів, серед яких "головний лікар палацу" і "жрець та маг богині Серкет". Теті Неб Фу також виконував обов’язки королівського дантиста і очолював лікування рослинами.

Крім того, лікар, ймовірно, спеціалізувався на лікуванні укусів отруйних тварин, таких як скорпіони та змії, адже богиня Серкет була покровителькою захисту від отруйних укусів. Поховання лікаря, в якому видно увагу до деталей, свідчить про високе вшанування медицини та магії в стародавньому Єгипті.

Це відкриття додає нові сторінки в історію єгипетської медицини та культури.

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