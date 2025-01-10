В Египте обнаружили гробницу врача-волшебника (фото)

Археологи в Египте сделали важную находку, обнаружив останки врача-волшебника, лечившего фараонов около 4000 лет назад. Это открытие было опубликовано Министерством туризма и древностей Египта.

Гробница была найдена на территории древней Саккары и имеет много резных элементов и ярких рисунков, среди которых особенно выделяются красиво расписанные фальшивые двери и сцены с погребальными приношениями. Об этом пишет Independent.

Читайте также: Мужчина обнаружил вблизи своего дома остатки мастодонта ледникового периода

Археологи, изучив гробницу, установили, что она принадлежала врачу Тете Неб Фу, жившему во времена правления фараона Пепе II, около 2305–2118 годов до нашей эры. Из надписей, найденных на стенах, стало известно, что он был очень известен и имел множество титулов, среди которых "главный врач дворца" и "жрец и маг богини Серкет". Тети Неб Фу также исполнял обязанности королевского дантиста и возглавлял лечение растениями.

Кроме того, врач, вероятно, специализировался на лечении укусов ядовитых животных, таких как скорпионы и змеи, ведь богиня Серкет была покровительницей защиты от ядовитых укусов. Погребение врача, в котором видно внимание к деталям, свидетельствует о высоком почитании медицины и магии в древнем Египте.

Это открытие добавляет новые страницы в историю египетской медицины и культуры.

Ранее мы рассказывали, ученые сделали невероятное открытие по поводу вероятности возникновения жизни на Марсе.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!