У чому всі "за" та "проти" вживання цвітної капусти

Цвітна капуста – чи варто додавати її до свого раціону? UAportal підготував матеріал, про поживні переваги та потенційні недоліки вживання цього продукту.

Плюси

Покращує здоров'я травлення

Цвітна капуста вважається хорошим джерелом харчових волокон, які допомагають травленню і сприяють здоров'ю кишечника. Це може допомогти запобігти запорам і сприяти регулярному випорожненню кишечника.

Багата на поживні речовини

Цвітна капуста багата на поживні речовини, такі як вітаміни С, К і В6, а також фолієва кислота і калій. Ці поживні речовини, як відомо, підтримують загальне здоров'я.

Універсальна в приготуванні

Цвітна капуста визнана універсальним овочем. Його можна використовувати в різноманітних стравах, від смажених стейків до приготування з рису, що дозволяє легко включати її в різні типи дієт.

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Мінуси

Гази та здуття живота

У деяких людей споживання цвітної капусти може призвести до газоутворення та здуття живота. Через високий вміст рослинних волокон вона може спричинити дискомфорт.

Дискомфорт

Цвітна капуста містить сполуки, які називаються тиреотрогенами, і які, як відомо, перешкоджають роботі щитовидної залози, якщо їх споживати у великих кількостях. Людям з проблемами щитовидної залози, можливо, доведеться розглянути можливість помірного споживання даного продукту.

Ризик алергії

Хоча це трапляється рідко, важливо відзначити потенційний ризик алергії, пов'язаний з цвітною капустою. Деякі люди можуть відчувати такі симптоми, як свербіж, кропив'янка або набряк після споживання цвітної капусти.

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