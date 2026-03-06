У Чехії знайшли унікальну ливарну форму бронзової доби (фото)

Камінь, який довгий час вважали звичайним елементом фундаменту старої комори в Південній Моравії, насправді виявився рідкісною ливарною формою бронзової доби. Знахідка з села Моркувки у Чехії, відкрила нові подробиці про розвиток металургії та торговельні зв’язки у Центральній Європі три тисячі років тому.

Предмет, який спершу здавався звичайною кам’яною плитою, згодом ідентифікували як спеціальну форму для лиття бронзових наконечників списів. За оцінками археологів, її використовували приблизно 3000 років тому. Історія відкриття почалася ще у 2007 році. Власник будинку у Моркувках помітив у своєму саду прямокутний камінь, що трохи виступав із землі. Протягом багатьох років він був переконаний, що це звичайний будівельний блок, який колись використали для укріплення фундаменту господарської споруди. Про це пише Arkeonews.

Згодом камінь дослідили фахівці з Моравський музей та його Археологічного інституту. Після детального аналізу вони підтвердили, що знахідка є давньою ливарною формою — матрицею, яка належить до пізнього періоду Бронзова доба.

На одній стороні каменю збереглося чітке заглиблення у формі леза списа. Така конструкція свідчить, що форму могли використовувати багаторазово для відливання бронзових наконечників. Це, своєю чергою, вказує на організоване виробництво зброї, а не на поодинокі ремісничі роботи.

Додаткові дослідження показали ще одну важливу деталь. Камінь складається з вулканічного туфу — матеріалу, який не характерний для Південної Моравії. Геологи встановили, що його походження пов’язане з південно-східними схилами гір Бюкк на території сучасної Угорщина.

Це означає, що матеріал або готовий інструмент був доставлений на значну відстань. Такий факт свідчить про існування розвинених торговельних шляхів і культурних контактів між Моравією та регіонами Карпатського басейну.

У той період Центральна Європа являла собою мережу взаємопов’язаних громад, які обмінювалися сировиною, виробами та технологічними знаннями.

Форми для лиття були ключовим інструментом металургів бронзової доби. Зазвичай вони складалися з двох частин, які щільно з’єднувалися та створювали всередині порожнину у формі майбутнього виробу. Розплавлену бронзу заливали через спеціальний отвір у верхній частині.

Для виготовлення наконечників списів використовували внутрішню вставку, яка формувала порожнисте гніздо. Завдяки цьому наконечник можна було міцно закріпити на дерев’яному держаку.

На відміну від глиняних форм, які часто руйнувалися після одного використання, кам’яні були значно міцнішими та могли служити довго. Сліди зносу на формі з Моркувок свідчать, що її могли використовувати десятки разів.

На території сучасної Чехії Бронзова доба тривала приблизно з 2300 до 800 року до нашої ери. У цей період суспільства ставали більш соціально структурованими, а контроль над металом часто визначав політичну й військову силу.

Моравія тоді перебувала під впливом Культура полів поховань, відомої традицією кремаційних поховань і розвиненим металообробним ремеслом. Археологи знаходять у регіоні різноманітні бронзові предмети: мечі, сокири, серпи, прикраси, шоломи, поножі та наконечники списів.

Списові наконечники, які виготовляли за допомогою знайденої форми, мали характерні ребра вздовж леза та виражений гребінь біля гнізда — типову рису зброї карпатського регіону. Така конструкція робила зброю міцнішою і ефективнішою у бою.

Археологи вважають, що ця знахідка підтверджує: три тисячі років тому Моравія була частиною широкої технологічної та торговельної мережі Центральної Європи. Кам’яна ливарна форма демонструє існування серійного виробництва зброї, транспортування матеріалів на великі відстані та активний обмін металургійними знаннями між різними регіонами.

