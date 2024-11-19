У Британії виявили рукоятку ножа гладіатора віком 2000 років

У Великій Британії археологи готують до публічної експозиції надзвичайну знахідку – 2000-річну рукоятку ножа із зображенням гладіатора, виявлену в річці Тайн. Цей декоративний елемент, виготовлений з мідного сплаву, є винятковим свідченням популярності гладіаторської культури навіть у віддалених регіонах Римської імперії.

"Знахідка вражає своєю неймовірною збереженістю. Виявлення будь-яких гладіаторських артефактів у Британії – велика рідкість, а цей екземпляр особливо цінний своїм бездоганним станом", – зазначила Френсіс Макінтош, представниця English Heritage. Вона підкреслила, що артефакт демонструє, наскільки потужною була культура гладіаторів-знаменитостей, яка сягала найвіддаленіших куточків імперії. Про це пише The Guardian.

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Особливість знахідки полягає в зображенні гладіатора-секутора – потужного воїна, екіпірованого важким спорядженням, включаючи масивний щит, шолом з обмеженою видимістю та меч. Цікаво, що на рукоятці боєць зображений як лівша – незвичайна деталь, враховуючи тогочасні забобони.

Походження артефакту в річці Тайн залишається загадкою для дослідників, які продовжують вивчати цю унікальну знахідку.

Нагадаємо, археологи знайшли в Іспанії площу епохи Древнього Риму.

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